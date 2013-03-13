Експерти розповіли, на чому тримається стабільність гривні

Зокрема, позитивний вплив на ринок робить введена кілька місяців тому норма про обов'язковий продаж 50% валютної виручки експортерами, а також зниження інтересу громадян до купівлі іноземної валюти. Так експерти прокоментували статистику регулятора про стан золотовалютних резервів, яка була оприлюднена напередодні, 12 березня.

Керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії «Арт-Капітал» Ігор Путілін звертає увагу, що навіть незважаючи на зниження обсягів експорту, ринок не відчуває нестачі валюти. «Триваючий спад у металургії компенсувало введення НБУ в листопаді 2012 р. обов'язкового продажу 50% валютної виручки експортерами. Це дозволило стабілізувати ситуацію – резерви НБУ з грудня 2012 року зафіксувалися на позначці $25 млрд», – зазначив експерт.

Також, за його словами, сприятливо на стані ринку позначається зниження попиту з боку населення на валюту. За лютий населення купило лише на $221,6 млн валюти більше, ніж продало. Нагадаємо, що в кінці минулого року обсяг чистої купівлі валюти населенням, коли виник валютний ажіотаж, обчислювався мільярдами, а рекорд був встановлений у жовтні 2012 року, коли обсяг купівлі населенням валюти перевищив обсяги продажу на $2,16 млрд.

Аналітик інвесткомпанії «Concorde Capital» Олександр Паращій звертає увагу, що стабілізації резервів могло також посприяти зміцнення євро, що спостерігається останнім часом: «У нас немає інших пояснень щодо того, що могло б збільшити валові резерви, щоб компенсувати валютні інтервенції лютого».

Путілін також вважає, що незалежно від результату переговорів з Міжнародним валютним фондом, Україна не буде відчувати проблем з надходженнями валюти для майбутніх виплат за зовнішніми боргами, які становитимуть близько $3 млрд.

«Якщо Україні не вдасться домовитися з МВФ про відновлення кредитування, сприятлива ситуація на ринку зовнішніх запозичень дозволить уряду рефінансувати велику частину зовнішнього боргу за рахунок випуску єврооблігацій», – сказав експерт.

В аналітичній записці НБУ про стан валютного ринку в лютому регулятор повідомив, що витратив на інтервенції лише трохи більше $223 млн, у той час як ще в кінці минулого року рахунок йшов на мільярд.