Експерти розповіли, на чому тримається стабільність гривні
Незначні обсяги інтервенцій Національного банку України на валютному ринку свідчать про його стабілізацію.
Зокрема, позитивний вплив на ринок робить введена кілька місяців тому норма про обов'язковий продаж 50% валютної виручки експортерами, а також зниження інтересу громадян до купівлі іноземної валюти. Так експерти прокоментували статистику регулятора про стан золотовалютних резервів, яка була оприлюднена напередодні, 12 березня.
Керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії «Арт-Капітал» Ігор Путілін звертає увагу, що навіть незважаючи на зниження обсягів експорту, ринок не відчуває нестачі валюти. «Триваючий спад у металургії компенсувало введення НБУ в листопаді 2012 р. обов'язкового продажу 50% валютної виручки експортерами. Це дозволило стабілізувати ситуацію – резерви НБУ з грудня 2012 року зафіксувалися на позначці $25 млрд», – зазначив експерт.
Також, за його словами, сприятливо на стані ринку позначається зниження попиту з боку населення на валюту. За лютий населення купило лише на $221,6 млн валюти більше, ніж продало. Нагадаємо, що в кінці минулого року обсяг чистої купівлі валюти населенням, коли виник валютний ажіотаж, обчислювався мільярдами, а рекорд був встановлений у жовтні 2012 року, коли обсяг купівлі населенням валюти перевищив обсяги продажу на $2,16 млрд.
Аналітик інвесткомпанії «Concorde Capital» Олександр Паращій звертає увагу, що стабілізації резервів могло також посприяти зміцнення євро, що спостерігається останнім часом: «У нас немає інших пояснень щодо того, що могло б збільшити валові резерви, щоб компенсувати валютні інтервенції лютого».
Путілін також вважає, що незалежно від результату переговорів з Міжнародним валютним фондом, Україна не буде відчувати проблем з надходженнями валюти для майбутніх виплат за зовнішніми боргами, які становитимуть близько $3 млрд.
«Якщо Україні не вдасться домовитися з МВФ про відновлення кредитування, сприятлива ситуація на ринку зовнішніх запозичень дозволить уряду рефінансувати велику частину зовнішнього боргу за рахунок випуску єврооблігацій», – сказав експерт.
В аналітичній записці НБУ про стан валютного ринку в лютому регулятор повідомив, що витратив на інтервенції лише трохи більше $223 млн, у той час як ще в кінці минулого року рахунок йшов на мільярд.