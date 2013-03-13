Водій «Лексуса» побив інспектора ДАІ

Про це УНІАН сьогодні повідомили у відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС України у Луганській області.

За інформацією міліції, 8 березня близько 4-ї години ранку в самому центрі Луганська увагу співробітників ДАІ, що здійснювали нагляд за дорожнім рухом, привернув автомобіль «Лексус», що рухався з великою швидкістю по вулиці Оборонній у бік Херсонської. Водій проігнорував вимогу зупинитися, збільшив швидкість і спробував втекти.

Проте наряди Державтоінспекції «Лексус» блокували його на вулиці Газети «Луганська Правда». Вискочивши з автомобіля, водій намагався втекти, але був затриманий правоохоронцями. При цьому він чинив непокору законним вимогам співробітників міліції, а потім наніс тілесні ушкодження працівникові ДАІ.

Інспектора ДАІ було доставлено до Луганської міської лікарні №7, а водія «Лексуса» - спочатку до наркодиспансеру, а потім - до райвідділу. Як з'ясувалося, за кермом «Лексуса» був 31-річний житель Кременського району (Луганська область). Він управляв автомобілем без прав і в стані алкогольного сп'яніння (підтверджено висновком експертизи). У ході розгляду стало відомо, що раніше чоловік 5 разів притягався до адміністративної відповідальності за управління автотранспортом у стані алкогольного сп'яніння.

На водія складено протоколи про адміністративні правопорушення відразу за 3 статтями КУАП (126, 130 і 122-2). Крім того, даний факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за статтею 342 КК України (опір співробітнику правоохоронних органів). Ведеться досудове розслідування.