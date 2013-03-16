Погано зроблену дорогу підрядник буде переробляти за свій рахунок - Вілкул

На сьогоднішній момент на рішення даної тактичної задачі працює близько 25 бітумних заводів (ще 90 готові запуститися, як тільки покращаться погодні умови), а також близько 300 ремонтних бригад. Про це віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул розповів в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня».

У той же час, стратегічне завдання - побудувати сучасну дорожню мережу, підкреслив віце-прем'єр. «Якщо ми говоримо про дороги, то повинні розуміти, що у нас близько 170 тисяч кілометрів доріг в державі. З них 95 відсотків були побудовані 40-50-60 років тому відповідно з іншими технологіями, ніж сучасні. А найголовніше - вони розраховані на інше навантаження. На сьогоднішній момент потік автомобілів по цих дорогах від двох до 10 разів більше, ніж той потік, який був, коли вони проектувалися. Є тактичне завдання привести дані дороги в експлуатаційну готовність », - сказав Олександр Вілкул, зазначивши, що якнайшвидше виконати поточний ремонт доріг - доручення, яке дав прем'єр-міністр Микола Азаров.

У той же час, зауважив віце-прем'єр, необхідно чітко розуміти, що дороги між населеними пунктами, згідно з чинним законодавством - це комунальні дороги, що знаходяться в зоні відповідальності місцевих органів влади. Визначивши стратегічним завданням споруду сучасної дорожньої мережі, Олександр Вілкул описав кілька підходів, як технічних, так і організаційних, які будуть застосовані при вирішенні даного питання: «Перше - використання нових сучасних технологій. Щебінь, спеціальні присадки, змішування асфальту і бетону. Друге - державні інвестиції. Третє - державно-приватне партнерство, в тому числі використання концесійних механізмів. Наші сусіди, починаючи з Європи і закінчуючи Росією, мають великий досвід використання концесій, цим шляхом має йти й Україна. Четверте - чітке фокусування відповідальності, хто відповідає за яку дорогу. У тому числі обов'язково разом з фінансовим ресурсом на балансі територіальних органів влади мають бути передані другорядні дороги ».

При цьому, зазначив віце-прем'єр, ключові дороги повинні залишитися у держави, в той час як інші дороги повинні перейти разом з грошима на їх утримання під контроль територіальних органів влади, «щоб була персоніфікована відповідальність». Говорячи про будівництво доріг, Олександр Вілкул поділився досвідом, набутим за час губернаторства в Дніпропетровській області в 2010-2012 роках.

«Ми провели будівництво і капітальний ремонт понад 5 млн. квадратних метрів доріг в області, і не раз будівельникам та підрядникам доводилося повністю перекладати дорогу - за свій рахунок. Одного разу підрядник переклав більше кілометра автомагістралі через виявлений брак, який я відмовився приймати. Я виїжджав на кожну дорогу, причому по багато разів. Я проводив оперативну нараду о шостій ранку протягом трьох місяців перед пуском першої черги об'їзної дороги навколо Дніпропетровська. У цьому плані я жорсткий керівник, мені потрібен результат », - підкреслив віце-прем'єр-міністр.