Погано зроблену дорогу підрядник буде переробляти за свій рахунок - Вілкул
Незважаючи на складні погодні умови, «Укравтодор» вже близько місяця веде поточний ремонт доріг.
На сьогоднішній момент на рішення даної тактичної задачі працює близько 25 бітумних заводів (ще 90 готові запуститися, як тільки покращаться погодні умови), а також близько 300 ремонтних бригад. Про це віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул розповів в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня».
У той же час, стратегічне завдання - побудувати сучасну дорожню мережу, підкреслив віце-прем'єр. «Якщо ми говоримо про дороги, то повинні розуміти, що у нас близько 170 тисяч кілометрів доріг в державі. З них 95 відсотків були побудовані 40-50-60 років тому відповідно з іншими технологіями, ніж сучасні. А найголовніше - вони розраховані на інше навантаження. На сьогоднішній момент потік автомобілів по цих дорогах від двох до 10 разів більше, ніж той потік, який був, коли вони проектувалися. Є тактичне завдання привести дані дороги в експлуатаційну готовність », - сказав Олександр Вілкул, зазначивши, що якнайшвидше виконати поточний ремонт доріг - доручення, яке дав прем'єр-міністр Микола Азаров.
У той же час, зауважив віце-прем'єр, необхідно чітко розуміти, що дороги між населеними пунктами, згідно з чинним законодавством - це комунальні дороги, що знаходяться в зоні відповідальності місцевих органів влади. Визначивши стратегічним завданням споруду сучасної дорожньої мережі, Олександр Вілкул описав кілька підходів, як технічних, так і організаційних, які будуть застосовані при вирішенні даного питання: «Перше - використання нових сучасних технологій. Щебінь, спеціальні присадки, змішування асфальту і бетону. Друге - державні інвестиції. Третє - державно-приватне партнерство, в тому числі використання концесійних механізмів. Наші сусіди, починаючи з Європи і закінчуючи Росією, мають великий досвід використання концесій, цим шляхом має йти й Україна. Четверте - чітке фокусування відповідальності, хто відповідає за яку дорогу. У тому числі обов'язково разом з фінансовим ресурсом на балансі територіальних органів влади мають бути передані другорядні дороги ».
При цьому, зазначив віце-прем'єр, ключові дороги повинні залишитися у держави, в той час як інші дороги повинні перейти разом з грошима на їх утримання під контроль територіальних органів влади, «щоб була персоніфікована відповідальність». Говорячи про будівництво доріг, Олександр Вілкул поділився досвідом, набутим за час губернаторства в Дніпропетровській області в 2010-2012 роках.
«Ми провели будівництво і капітальний ремонт понад 5 млн. квадратних метрів доріг в області, і не раз будівельникам та підрядникам доводилося повністю перекладати дорогу - за свій рахунок. Одного разу підрядник переклав більше кілометра автомагістралі через виявлений брак, який я відмовився приймати. Я виїжджав на кожну дорогу, причому по багато разів. Я проводив оперативну нараду о шостій ранку протягом трьох місяців перед пуском першої черги об'їзної дороги навколо Дніпропетровська. У цьому плані я жорсткий керівник, мені потрібен результат », - підкреслив віце-прем'єр-міністр.