Завтра в Україні обійдеться без снігу

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 18 березня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах західних, північних та Вінницької областей ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі у західних областях 13-18°, місцями 20-22° морозу, у північних та Вінницькій областях 9-14° морозу, на решті території 3-8° морозу, на Південному узбережжі Криму близько 0°; вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині та на Закарпатті 2-7° тепла.

У Київській області завтра без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У столиці також без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11° морозу, вдень близько 0°.