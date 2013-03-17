На Прикарпатті рятувальники викопали з-під снігу автобус і дві «швидкі»
12:55, 17 березня 2013Суспільство
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На Прикарпатті минулої доби рятувальники звільнили зі снігових заметів майже 130 транспортних засобів.
Рятувальники визволили з-під снігу 130 транспортних засобів
На Прикарпатті минулої доби рятувальники звільнили зі снігових заметів 127 транспортних засобів, з яких один пасажирський автобус та 2 автомобілі швидкої допомоги, надано допомогу 184 особам.
Як повідомили кореспондента УНІАН в Управління ДСНС в Івано-Франківській області, до робіт залучались 234 рятувальники та 36 одиниць техніки.
Додатково працює два спецавтомобілі підвищеної прохідності для надання допомоги водіям на найскладніших ділянках автодоріг на території Тлумацького та Городенківського районів.
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