Майже половина батьків не знає, чим їхні діти зайняті після школи

Про це він сказав під час брифінгу, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Нині діюча інфраструктура для дітей у повній мірі не відповідає їхнім потребам і запитам», - сказав Ю.Павленко, підкресливши, що саме тому обласні державні адміністрації мають провести аудит дитячої інфраструктури на відповідність потребам і запитам дітей.

Уповноважений Президента України звернув увагу на проведений його офісом аналіз структури вільного часу дитини: вивчення уроків, заняття на комп’ютері, перегляд телевізора і «часто беззмістовне поняття «гуляю».

При цьому, за словами Ю.Павленка, згідно з результатами досліджень, майже 40% батьків не знають, з ким дитина гуляє, майже 57% батьків не обізнані з основними проблемами дитини і тим, що її турбує, майже половина батьків не знають, чим дитина зайнята в позаурочний час.

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«На нашу думку, і це підтверджується науковцями, дитина не може бути незайнятою, тому що незайнятість дитини призводить до ризиків протиправних дій, асоціальної, девіантної поведінки, до шкідливих звичок», - сказав Ю.Павленко.

Він наголосив, що нові соціальні ініціативи Президента спрямовані і на зміну інфраструктури для дітей. Так, глава держави наголошує на необхідності модернізації дитячих спортивних майданчиків у 28 тис. шкіл протягом 2013-14 років. «У рамках проведення Року дитячої творчості має бути переглянута система позашкільної освіти, змінене фінансування, розширена мережа закладів позашкілля», - сказав Ю.Павленко. Кількість дітей, охоплених позашкільною освітою, має збільшитися до 70% з нинішніх 40%, додав він.

Крім того, у зв’язку зі зростанням народжуваності дітей має збільшуватися і кількість дитячих дошкільних навчальних закладів. «Протягом 2013-14 років кількість дітей, охоплених дошкільною освітою, має зрости до 85%, що відповідає загальноєвропейському стандарту охоплення дітей дошкільною освітою», - зазначив Уповноважений Президента з прав дитини.

Також, за словами Ю.Павленка, приміщення притулків для дітей, свого часу реорганізовані з дитсадочків, дошкільних навчальних закладів, нині необхідно знову повернути дошкільним навчальним закладам. «Масова неконтрольована безпритульність дітей подолана, відповідно 90 притулків для безпритульних дітей сьогодні непотрібні», - сказав він.

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Також Ю.Павленко повідомив, що внаслідок збільшення кількості дітей у прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу нинішні будинки дитини необхідно реорганізувати в центри реабілітації і допомоги сім'ям з дитиною-інвалідом. «У зв'язку з тим, що зменшується щорічно кількість дітей в інтернатних закладах, інтернати можуть бути легко трансформовані у позашкільні навчальні заклади, школи, відповідні центри соціальної допомоги, тобто ті заклади, яких потребують діти та сім'ї на відповідній території», - сказав він.

Уповноважений Президента також зазначив, що мають надаватися послуги для дітей, які відбувають умовне покарання за місцем проживання. «Цілий ряд інших закладів, які фінансуються, але не виконують функції, які потрібні дітям, повинні бути переведені в ті заклади, яких діти потребують», - наголосив Ю.Павленко.