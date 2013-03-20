Курс євро падає до долара після голосування в парламенті Кіпру

За даними торгів, курс євро до долара знизився, після того, як парламент Кіпру проголосував проти введення податку на депозити, що підсилило стурбованість інвесторів щодо порятунку економіки країни.

Як повідомляє РІА Новости, до кінця торгової сесії у вівторок євро подешевшав до долара до 1,2883 долара проти 1,2956 долара в понеділок. Курс долара до ієни знизився до 95,17 ієни за долар з 95,21 ієни за долар до кінця минулих торгів. До кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США курс долара зміцнився до 82,89 пункту проти 82,63 пункту в понеділок.

Одноразовий податок на депозити, за рахунок якого Кіпр мав отримати близько 6 мільярдів євро, був умовою для отримання кредиту від ЄС у розмірі 10 мільярдів євро. Однак 36 з 56 членів парламенту проголосували проти такого варіанту порятунку.

Тепер європолітикам і уряду країни необхідно погоджувати нові параметри фіндопомоги, що може знову відкласти надання країні позикових коштів.