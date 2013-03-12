Обвинувачений у пособництві терактам Рева заявляє, що його «вибрали злочинцем»

Обвинувачений у пособництві у скоєнні терактів у Дніпропетровську Дмитро Рева заявляє, що в ході попереднього слідства його “вибрали злочинцем” з кількох місцевих політичних технологів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.Рева заявив сьогодні під час допиту на засіданні Індустріального районного суду Дніпропетровська, який розглядає кримінальну справу проти чотирьох обвинувачених у скоєнні терактів у місті в квітні минулого року.

За словами Д.Реви, як політтехнолог за фахом, він припускає, що на початковому етапі досудове слідство розглядало політичний мотив скоєння терактів як пріоритетний. За його словами, під час неформальних допитів після арешту слідчих здебільшого цікавили факти спільної роботи іншого обвинуваченого у скоєнні терактів Віктора Сукачова у штабі опозиційного народного депутата Михайла Соколова (БЮТ).

Крім того, Д.Рева зазначив, що в 10 із 16 протоколів його допитів під час досудового слідства також містяться питання типу: «Хто фінансував теракти у Дніпропетровську?» і «Яка з політичних сил стоїть за цією операцією?».

Д.Рева підкреслив, що 31 травня, коли були заарештовані всі четверо обвинувачених у скоєнні терактів, також був затриманий координатор піар-проекту, що супроводжував народного депутата М.Соколова, але того ж дня його відпустили, і далі він проходив у справі як свідок.

Також, за словами Д.Реви, в ході досудового слідства були допитані 5-6 політтехнологів Дніпропетровського національного університету, які на кафедрі працювали разом з головним обвинуваченим у справі В.Сукачовим.

Д.Рева заявив, що в результаті правоохоронними органами був обраний в якості злочинця саме він, для чого було сфальсифіковано основний доказ причетності до скоєння терактів - телефонний дзвінок, здійснений слідчим В.Сукачову з телефону Д.Реви.

Обвинувачений також уточнив, що реалізація їхнього спільного із В.Сукачовим піар-проекту М.Соколова тривала з грудня 2010 року по листопад 2011 року і була припинена через відсутність фінансування.

За словами Д.Реви, після цього В.Сукачов співпрацював з Партією регіонів, але всі публічні матеріали щодо цього були згодом видалені з інтернету.

Водночас сам В.Сукачов сьогодні у суді заявив, що не працював з Партією регіонів, а лише іноді консультував окремі проекти.

Крім того, під час допиту Д.Рева заявив, що “нічого протизаконного не зробив”, відповівши на СМС-повідомлення В.Сукачова у день скоєння терактів 27 квітня.

Д.Рева заявив про “абсурдність” висунутих йому обвинувачень під час досудового слідства та небажання прокуратури визнати свою помилку.

“Я, безумовно, засуджую вибухи у Дніпропетровську. Вважаю їх безглуздими і як такі, що не відповідають християнській моралі. Мені щиро жаль постраждалих людей, адже на їх місці міг опинитися я або хтось з моїх рідних. Однак я не думаю, що комусь стане легше, якщо за чужі злочини буде покарано невинну людину. Прошу суд об’єктивно та безпристрасно провести розслідування і винести справедливе рішення”, - зазначив Д.Рева.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року у центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, у тому числі 10 дітей. За інформацією правоохоронців, усі вибухові пристрої були саморобними, їх було закладено у бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт, скоєний за попередньою змовою групою осіб).

1 червня 2012 року генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську 27 квітня. В.Пшонка заявив, що вибухи в Дніпропетровську були організовані з корисливою метою - зловмисники вимагали 4,5 млн доларів.

Затримані В.Сукачов, Віталій Федоряк, Лев Просвірнін і Д.Рева також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року у Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі.

27 листопада 2012 р. Індустріальний районний суд Дніпропетровська почав розгляд по суті справи «дніпропетровських терористів».