Офіційний курс валют на 28 березня
04:00, 28 березня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні/
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 28 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 27 березня – 799.3000)
100 EUR – 1020.5462 (на 27 березня – 1027.9797)
10 RUR – 2.5898 (на 27 березня – 2.5890)
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