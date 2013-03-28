Офіційний курс валют на 28 березня

04:00, 28 березня 2013
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні/

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 28 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 27 березня – 799.3000)

100 EUR – 1020.5462 (на 27 березня – 1027.9797)

10 RUR – 2.5898 (на 27 березня – 2.5890)

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