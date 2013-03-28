Офіційний курс валют на 28 березня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні/

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 28 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 27 березня – 799.3000) 100 EUR – 1020.5462 (на 27 березня – 1027.9797) 10 RUR – 2.5898 (на 27 березня – 2.5890) Усі курси валют на 28 березня

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter