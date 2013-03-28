Експерти: через корупцію українці переплачують за похорон

Про це представники асоціації заявили на прес-конференції в УНІАН.

Віце-президент асоціації Тетяна Годовська заявила про вимогу негайно розпочати на всіх щаблях влади розслідування про правопорушення у Києві, Кривому Розі, Миколаєві, Дніпропетровську, Одесі, щодо яких асоціація неодноразово заявляла.

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На переконання членів асоціації, влада країни має взяти на особистий контроль питання внесення змін до наказів профільного міністерства (Мінрегіонбуд) щодо тлумачень, що саме є ритуальними послугами. За словами Т.Годовської, відповідні пропозиції були подані півтора роки тому на погодження МОЗ та МВС і досі «саботуються цими установами».

Також асоціація вимагає притягнути до відповідальності представників контролюючих організацій, які неналежним чином поставились до розслідування фактів корупції посадовими особами, що поширюють інформацію приватним структурам про померлих осіб. На думку членів асоціації, Кабмін має в найкоротші терміни прийняти постанову, що регламентуватиме перевезення померлих з дому до моргу для встановлення причин смерті, зокрема, зазначитиме, що ця послуга надається державою безкоштовно.

Т.Годовська наголосила, що асоціація сподівається на жорстке покарання корупціонерів, які, по суті, знущаються над померлими.

«Залишаємо за собою право звернення до всесвітньої організації, членом якої ми є, для вирішення питань у похоронній галузі у випадку ігнорування наших вимог», - сказала вона.

Керівник громадської організації «Київський міський комітет порятунку бізнесу», член МАППС Микола Криворот, як і на прес-конференції місяць тому, повідомив, що, наприклад, у Києві, ринок ритуальних послуг фактично поділений між двома приватними структурами. Такі структури, на основі домовленості і за певну матеріальну винагороду, одержують оперативну інформацію з медичних установ про факти смерті, після чого зв'язуються з родичами померлих і «наполегливо рекомендують» скористатися послугами їхніх фірм, сказав він.

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При цьому, зазначив М.Криворот, представники таких приватних структур часто пропонують послуги, надавати які, згідно із законодавством, приватні фірми не мають права. Водночас це не заважає таким фірмам рекламувати такі послуги на своїх сайтах. До таких послуг належать: чищення кишкового тракту померлого, маска на обличчя, обмивання й одягання тіла тощо.

«Ці послуги - виключно прерогатива моргу, і надаються вони безкоштовно», - наголосив М.Криворот.

На його думку, діяльність таких структур є шахрайством, про що представники МАППС інформували правоохоронні органи, після чого стосовно деяких представників вказаних вище структур були порушені кримінальні справи.

Проте, додав М.Криворот, «розглядаються ці кримінальні справи слідчими, які не можуть визначити, шахрайство це чи ні, з вересня 2012 року».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією представників МАППС, монополізація ринку ритуальних послуг призводить до істотного подорожчання таких послуг для громадян. Так, якщо мінімальна вартість поховання (в даному разі кремація) в Києві становить 2-3 тис. грн, то в разі звернення до вищезгаданих структур доведеться заплатити в 3-4 рази більше, стверджують в асоціації.

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На цю тему: Незважаючи на те, що всі звернення представників МАППС до державних структур з проханням втрутитися в ситуацію, що склалася з монополізацією ринку ритуальних послуг не дали результатів, в асоціації все-таки сподіваються, що влада знайде час для вирішення такої важливої проблеми. Інакше представники МАППС не виключають проведення мітингу з «вінками і трунами» під будівлею Кабінету міністрів України.