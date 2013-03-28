Один із «дніпропетровських терористів» вказав на іншого як на організатора

Таке заявив сьогодні обвинувачений у терактах Віталій Федоряк на допиті в Індустріальному районному суді Дніпропетровська, де слухається справа, повідомляє Радіо Свобода.

Федоряк також заявив, що не знав, якими саме можуть бути наслідки вибухів.

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Водночас раніше на продемонстрованих у суді відеозаписах із допитів політолог Віктор Сукачов заявляв, що не був ініціатором скоєння вибухів: за його словами, з Федоряком вони діяли на рівних умовах.

Серед підсудних – дніпропетровський політолог Віктор Сукачов і його приятелі Віталій Федоряк, Дмитро Рева, Лев Просвірнін. Федоряк – наразі єдиний з обвинувачених, хто повністю визнав свою провину; Сукачов визнав її частково, Просвірнін та Рева провини не визнають.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року у центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, у тому числі 10 дітей.

За інформацією правоохоронців, усі вибухові пристрої були саморобними, їх було закладено у бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт, скоєний за попередньою змовою групою осіб).

1 червня 2012 року генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську 27 квітня. В.Пшонка заявив, що вибухи в Дніпропетровську були організовані з корисливою метою - зловмисники вимагали 4,5 млн доларів.

Затримані В.Сукачов, Віталій Федоряк, Лев Просвірнін і Дмитро Рева також підозрюються в організації ще трьох терактів, скоєних у жовтні-листопаді 2011 року у Дніпропетровську, Харкові і Запоріжжі.

27 листопада 2012 р. Індустріальний районний суд Дніпропетровська почав розгляд по суті справи «дніпропетровських терористів».