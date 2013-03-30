Відкрилася фотовиставка до 40-річчя Гуморини

Як повідомляє кореспондент УНІАН, фотовиставка «Гуморина-40» почала працювати 29 березня в Літературному музеї. Її експозиції розповідають про історію створення Гуморини - 120 фотографій, які датуються 1973-2012 роками.

«Гуморина зароджувалася в кабінеті № 5 Палацу студентів. Було це восени 1972 року, відразу після того, як був заборонений КВН. Ми подумали, що не справедливо позбавляти нас бажання і можливості жартувати, і непогано було б придумати якийсь фестиваль сміху. Першим, хто вголос вимовив слово «Гуморина» був Олег Сташкевич. Тепер він живе в Москві і є беззмінним літературним секретарем Михайла Жванецького. Він запатентував слово «Гуморина» та від усього серця подарував права нашому місту. Знаменитий логотип Гуморини «Морячок» придумав художник одеської збірної КВН Аркадій Цикун, який зараз живе в Ізраїлі», - зазначив під час відкриття виставки один з творців Гуморини Валерій Хаіт.

Як повідомили в управлінні інформації Одеської міськради, дані фото - раритетні, вони - з особистих колекцій гумористів Валерія Хаіта, Ігоря Кнеллера, Якова Гоппе, Федора Ткача і Тетяни Ліптуги. Також представлені роботи одеських фотокореспондентів Олега Владимирського, Олега Куцького, Леоніда Сидорського і покійних Михайла Рибака і Дмитра Зюбрицького.

«Унікальні фото відображають історію створення Гуморини: кадри першого засідання оргкомітету з підготовки першої Гуморини, колективний знімок оргкомітету, який відроджував Гуморину в 1987 році, фотографії першого параду і найяскравіші моменти Дня Сміху в період з 1973-го по 2012-й роки», - повідомили в управлінні.

Перша Гуморина відбулася в 1973 році. У 1976 році її заборонили влада України і Одеси. Відновилося свято сміху наприкінці 1980-х.