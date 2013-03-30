Сьогоднішні київські затори оцінили у 4 з 10

Рух транспорту у Києві здійснюється із незначними ускладненнями, дорожні затори оцінюються у 4 бали за 10-бальною шкалою, повідомляє сервіс «Яндекс. Карти».

Згідно з повідомленням, ускладнено рух у центрі міста по вулицях Артема, Верхній Вал та Жилянська. Також через ДТП ускладнено рух по проспекту Петра Григоренка, Чоколовському бульвару та вулицями Володимирська і Боженка.

Відповідно до повідомлення Київської міської державної адміністрації, громадський транспорт столиці працює стабільно, наразі у столиці на маршрутах громадського транспорту курсують 182 автобуси, 260 тролейбусів, 173 трамваї. Загальна кількість автобусів, які працюють в режимі маршрутних таксі, становить 600 одиниць. Рух ускладнено лише за маршрутом тролейбусу №35, який курсує від станції метро «Дорогожичі» до вул. Івашкевича.

Міська влада з метою запобігання утворення транспортних заторів просить киян утриматися від поїздок власним транспортом та у разі необхідності поїздки користуватися громадським у зв’язку з прогнозованим погіршенням погодних умов на найближчі дні.