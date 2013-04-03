Азаров: створення Митного союзу ускладнило відносини

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з першим заступником глави Уряду Республіки Казахстан Бакитжаном Сагінтаєвим, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Зокрема, М.Азаров зауважив, що відновлення прямих поставок казахських вуглеводнів до України відповідає інтересам обох країн. Він нагадав, що створення зони вільної торгівлі в рамках Співдружності незалежних держав передбачає укладання Угоди про вільний доступ до трубопровідного транспорту країн СНД і створює можливості для прямих поставок казахської нафти і газу до України. «Ми налаштовані на розширення співробітництва в галузі використання транспорту, зокрема й трубопровідного. Я думаю, що в цьому також зацікавлений Казахстан, адже в нього є достатні запаси газу та нафти, і він міг би торгувати з нами не тільки через Російську Федерацію, а й напряму, як це було до 2005 року. Це відповідатиме інтересам Казахстану й України», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що створення Митного союзу (до якого входять Росія, Білорусь і Казахстан) ускладнило торговельно-економічні відносини в рамках СНД, а тому зараз необхідно вдосконалити механізми співпраці. «Ми прагнемо у переговорах з Російською Федерацію, Казахстаном і Білоруссю розробити такий формат взаємовідносин, щоб переваги зони вільної торгівлі в межах СНД, яку ми готували майже 20 років, наповнилися реальним змістом, і щоб рамки Митного союзу не перешкоджали реалізації положень про зону вільної торгівлі», - зазначив М.Азаров.

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Глава уряду нагадав, що Україна хоче отримати статус спостерігача в рамках Митного союзу. «Це дозволить нам не впливати, але моніторити прийняття рішень і хоча б завчасно знати про рішення, які готуються до прийняття в Митному союзі», - сказав М.Азаров.