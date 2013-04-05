З 15 квітня діятимуть змінені правила дорожнього руху і нові знаки

Як зазначає прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, нововведення зумовлені необхідністю приведення діючого законодавства до міжнародних стандартів.

Це, перш за все, посилення вимог до застосування технічних засобів регулювання дорожнього руху, запровадження європейських зразків дорожніх знаків та дорожньої розмітки, а також введення нових термінів, таких як газон, острівець безпеки, денні ходові вогні, маневрування, регулювальник, удосконалене покриття. Змінами також закріплено пріоритет дорожніх знаків перед дорожньою розміткою.

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Для зменшення ризику виникнення дорожньо-транспортних пригод на позаміських дорогах, шляхом додаткового позначення транспортного засобу, що рухається, Правила дорожнього руху доповнено вимогою, згідно з якою транспортні засоби зобов’язані рухатися за межами населеного пункту у світлу пору доби із увімкненими денними ходовими вогнями чи ближнім світлом фар, у період з 1 жовтня по 1 травня.

Передбачено також посилення вимог до проїзду повз транспортні засоби з розпізнавальним знаком «Діти». Так, запроваджено обов’язковість зниження водіями, що рухаються по суміжній смузі, швидкості, а у разі необхідності - здійснення ним зупинки для уникнення наїзду на дітей, що виходять з автобусу.

Крім того, заборонено встановлення на проїзній частині предметів, що перешкоджають проїзду чи паркуванню транспортних засобів, за винятком деяких випадків (оформлення ДТП, дорожні роботи, обмеження руху, передбачені законодавством).

Департамент ДАІ інформує про нові дорожні знаки:

1.40 "Кінець дороги з удосконаленим покриттям";

4.18.1 "Напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами" 5.63.1;

5.63.2 "Початок (кінець) щільної забудови";

5.64 "Зміна схеми руху".

Також додані знаки, що інформують водіїв про об'єкти транспортної та туристичної інфраструктури, а також новими видами дорожньої розмітки, відповідно до вимог ДСТУ 2587:2010.

Нові терміни:

автопоїзд (транспортний состав) - механічний транспортний засіб, що з'єднаний з одним або кількома причепами за допомогою зчіпного пристрою;

газон - ділянка однорідної території із дерновим покривом, який штучно створюється шляхом посіву і вирощування дерноутворювальних трав (переважно багаторічних злаків) або одернування;

денні ходові вогні - зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби;

залишення місця дорожньо-транспортної пригоди - дії учасника ДТП, спрямовані на приховання факту такої пригоди або обставин її скоєння, які спричинили необхідність проведення працівниками міліції заходів щодо встановлення (розшуку) цього учасника та (або) розшуку транспортного засобу;

маневрування (маневр) - початок руху, перестроювання транспортного засобу в русі з однієї смуги на іншу, поворот праворуч чи ліворуч, розворот, з'їзд з проїзної частини, рух заднім ходом;

острівець безпеки - технічний засіб регулювання дорожнього руху на наземних пішохідних переходах, конструктивно виділений над проїзною частиною дороги та призначений як захисний елемент для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини дороги. До острівця безпеки належить частина розділювальної смуги, через яку пролягає пішохідний перехід;

удосконалене покриття - цементобетонне, асфальтобетонне, залізобетонне або армобетонне збірне покриття, бруківки, вимощені брущаткою і мозаїкою, збірне покриття з дрібнорозмірних бетонних плит, із щебеню і гравію, оброблених органічними і в'язкими матеріалами;

Крім того, уточнено такі терміни, як:

водій - особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія (посвідчення тракториста-машиніста, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, тимчасовий талон на право керування транспортним засобом) відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає керуванню транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі;

регулювальник - працівник міліції, що виконує регулювання дорожнього руху у форменому одязі підвищеної видимості з елементами із світлоповертального матеріалу за допомогою жезлу, свистка. До регулювальника прирівнюються працівники військової інспекції безпеки дорожнього руху, дорожньо-експлуатаційної служби, черговий на залізничному переїзді, поромній переправі, які мають відповідне посвідчення та нарукавну пов'язку, жезл, диск з червоним сигналом чи світлоповертачем, червоний ліхтар або прапорець та виконують регулювання у форменому одязі;

темна пора доби - частина доби від заходу до сходу сонця.