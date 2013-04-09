Боржник банку імітував пограбування

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області, о 9.55 до ювелірного магазина «Єсенія», розташованого на першому поверсі п'ятиповерхової будівлі по вулиці Менделєєва 21, зайшов молодий хлопець. Зі словами «це пограбування», він зробив чотири постріли в підлогу з газового пістолета «Байкал» і зажадав викликати міліцію. Потім чоловік встав на коліна й, заклавши руки за голову, почав чекати міліціонерів.

У цей час у магазині перебували два продавці й два відвідувачі. Працівники магазина, сприйнявши поведінку молодої людини як напад, натиснули «тривожну» кнопку.

Правоохоронці, які прибули на місце пригоди, затримали «грабіжника». Ним виявився місцевий житель 1985 р.н. Встановлено, що ніяких спроб здійснювати пограбування чоловік не робив. За попередніми даними, піти на такий крок його спонукала наявність кредитів, які він неспроможний сплатити.

Цей факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація – ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

Наразі з'ясовуються всі причини й обставини пригоди, вилучено речові докази.