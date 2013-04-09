Українці активно купують нові машини, очікуючи зростання мит

Споживачі побоюються подорожчання машин через підвищення мит на імпорт і купують в основному автомобілі середнього і високого цінового сегментів. Через це АвтоВАЗ - колись лідер українського ринку - за підсумками березня вперше не увійшов навіть до п'ятірки рейтингу продажів.

У березні в Україні було продано 19,13 тис. легкових автомобілів, йдеться в звіті інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting. Це на 0,1% більше, ніж роком раніше, і на 60% більше в порівнянні з лютим, що пояснюється насамперед сезонним чинником - в 2012 році зростання продажів у березні становило майже 50%, а в 2011 році - 72%, повідомляє Комерсант-Україна.

Але якщо за підсумками перших двох місяців учасники ринку говорили про значне погіршення продажів на автомобільному ринку, то завдяки березню ситуація покращилася, відзначають вони. За підсумками кварталу падіння склало 6,8%, тоді як в січні-лютому цифра була більш значною - 12%. Автодилери пояснюють це реакцією споживачів на підвищення мит на імпорт автомобілів - з 13 квітня для машин з об'ємом двигуна 1-1,5 л і 1,5-2,2 л мито збільшується на 6,46% і 12,95%. "Споживачі поспішають купити автомобілі, поки вони не подорожчали, - каже комерційний директор "Hyundai Motor Україна" Геннадій Четверухін. - Погіршення економічної ситуації в країні призвело до падіння ринку. За нашими оцінками, якби не загроза подорожчання іномарок, то за підсумками I кварталу продажі скоротилися б більш ніж на 12% ".

Дивно, що, незважаючи на невисоку купівельну спроможність населення, попит на автомобілі змістився з бюджетного сегменту в середній і високий. Якщо в I кварталі 2012 року автомобілі вартістю 6,5-10 тис. євро займали 28,1% всіх продажів, то в поточному році - 24,9%. Для порівняння: ціновий сегмент 10-15 тис. євро збільшив за цей період частку з 23,8% до 25,4%, а 15-22 тис. євро - з 12,6% до 14,8%.

В результаті марка АвтоВАЗ - колись найпопулярніша в Україні - вперше не увійшла навіть до п'ятірки рейтингу найбільш продаваних автомобілів і посіла лише восьме місце. "На жаль, люди віддають перевагу більш сучасним, престижним автомобілям. Подивіться, хто попереду нас - Hyundai, Nissan, Toyota, Kia", - говорить гендиректор "Укравтоваз" (імпортер Lada) Ігор Вознюк. За його словами, зараз компанія веде переговори з "АвтоВАЗом" про можливість поставок в Україну більш дешевих моделей - за ціною близько 60 тис. грн. Зараз найдоступніший автомобіль Lada коштує від 65 тис. грн.