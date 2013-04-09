СБУ і ФСБ Росії вивели на чисту воду «високотехнологічних» злодіїв

Служба безпеки України у взаємодії з Федеральною службою безпеки Російської Федерації ліквідували міжнародне злочинного угруповання, учасники якого незаконно знімали кошти з рахунків вітчизняних та закордонних банківських установ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, злочинне угруповання мало розгалужену мережу по всій Україні та Росії і нараховувало близько 20 осіб, 16 з яких є громадянами України. Зловмисники, використовуючи мережу Інтернет та самостійно розроблене шкідливе програмне забезпечення, викрадали кошти з рахунків юридичних осіб – клієнтів українських та російських банків. Одержану незаконним шляхом готівку правопорушники привласнювали. Діючи за такою протиправною схемою, злочинне угруповання завдало збитків банкам України на суму понад 3 млн. гривень та фінансовим установам Росії – майже 8 млрд російських рублів.

В ході спецоперації у різних регіонах України та Росії усіх членів злочинного угруповання було затримано. У них вилучено високотехнологічне комп’ютерне обладнання, за допомогою якого зловмисники втручалися в роботу фінансових установ.

Слідчими СБУ інформацію внесено до ЄРДР, стосовно організатора розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.