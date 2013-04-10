«Київміськбуд» має намір збудувати в Києві завод

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір після зборів акціонерів холдингу.

За його словами, холдинг має намір провести переговори з німецькою компанією “Ебау” на виставці з 12-17 квітня в Мюнхені щодо будівництва заводу, який вироблятиме великопанельні швидкозбірні конструкції для “Київміськбуду”.

Планується, що за рік буде збудовано на базі «Заводу обробних матеріалів», який входить у “Київміськбуд”. Будівництво заводу може зайняти півроку.

І.Кушнір зазначив, що інвестором будівництва виступить “Київміськбуд”, а німецька компанія надасть технології.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2012 року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що з 2013 року в Україні почне діяти програма будівництва індустріального житла з вартістю квадратного метра нижче 5 тис. грн.

27 лютого п.р. віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул на розширеному засіданні Кабінету міністрів повідомив, що в Україні в поточному році разом з активізацією існуючих державних житлових програм буде розпочато будівництво житла індустріальним методом.