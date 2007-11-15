Ющенко домовився з ізраїльтянами разом вивчати історію УПА

Президент України Віктор Ющенко під час зустрічі з представниками політичних і академічних кіл Ізраїлю окремо зупинився на звинуваченнях, які лунають на адресу головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича та воїнів УПА.

«Немає жодного факту, який би засвідчував, що хоч одна українська визвольна організація діяла у каральних операціях, переслідувала і вбивала євреїв», – сказав Президент, додавши, що Інститут національної пам’яті України та «Яд Вашем» отримали пропозицію створити робочу групу, яка б вивчала серед інших і це чутливе питання.

Президент закликав єврейську громаду не поспішати з емоційними оцінками цих історичних подій і «не керуватися штампами». «Я не допущу в моїй діяльності, діяльності української влади жодного некоректного кроку до держави Ізраїль чи єврейської нації. Це мій не просто політичний – це людський обов’язок», – наголосив В.ЮЩЕНКО, також додавши, що під час зустрічі з Президентом Ізраїлю Шимоном ПЕРЕСОМ було обговорено та підтримано ініціативу «Діалог правди в ім’я майбутнього».