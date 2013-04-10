Кабмін прогнозує зростання ВВП у 2014 році на 3%

Про це йдеться в проекті постанови уряду про основні напрямки бюджетної політики на 2014 рік, розміщеному на офіційному сайті Верховної Ради України.

За даними Держстату, зростання ВВП України в 2012 році проти показника 2011 року становило 0,2%.

Кабмін також прогнозує, що номінальний ВВП у 2014 році становитиме 1,6 трлн грн, інфляція (грудень до грудня) – 8,3%, а індекс цін виробників (грудень до грудня) - 8,6%. Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці - 7,1-7,4%.

«Нестабільність на світових фінансових і товарних ринках призводитиме до виникнення об'єктивних ситуативних коливань цін, включаючи ціни на енергоносії, з метою забезпечення беззбиткової роботи окремих галузей економіки. Це може призвести до тимчасового коливання індексу споживчих цін, який до кінця 2014 року становитиме 8,3%», - йдеться в проекті бюджетної резолюції.

У документі також сказано, що при розрахунку бюджетних показників використовувалося припущення Національного банку про показник обмінного курсу гривні до долара в середньому по року і на кінець року. При цьому розрахунковий курс у резолюції не наводиться.

«Певні макропоказники можуть бути уточнені після публікації звітної статистичної інформації по 2012 року, оперативних даних поточного стану соціально-економічного розвитку в 2013 році, а також на основі рішень Кабінету міністрів про прогноз макропоказників на 2014 рік при підготовці проекту державного бюджету на 2014 рік», - сказано в проекті резолюції.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк (СБ) переглянув у бік погіршення прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України цього році до 1% із 3,5% (номінальний ВВП на кінець року - 1,551 трлн грн), але відзначив, що в 2014 році можливе покращення ситуації на зовнішніх ринках, унаслідок чого зростання ВВП України в 2014 році очікується на рівні 3%.

Експерти СБ прогнозують подальше збільшення дефіциту рахунку поточних операцій України, який, за їхніми оцінками, в 2013 році становитиме 7,4% ВВП (колишній прогноз - 5,3%), у 2014 році - 6,8% (5,5%).

Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чимяо Фан, оцінюючи результати роботи української економіки в 2012 році, зазначив, що зниження попиту на український експорт, а також «затримки в економічній політиці» стали причинами того, що Україна ввійшла до рецесії в другій половині 2012 року. На його думку, українська економіка залишатиметься вразливою для зовнішніх ризиків і в поточному році. При цьому продовження реалізації структурних реформ має позитивно вплинути на відновлення темпів зростання економіки країни.

Державний бюджет України на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%.