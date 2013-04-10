В Азарова запланували діру в бюджеті-2014 в межах 3% ВВП

Кабінет міністрів України планує дефіцит державного бюджету в 2014 році в межах 3% ВВП при очікуваному дефіциті держбюджету в 2013 році на рівні 3,2% ВВП. Про це йдеться в проекті постанови уряду про основні напрямки бюджетної політики на 2014 рік, розміщеному на офіційному сайті Верховної Ради України.

За даними Міністерства фінансів України, державний бюджет України за 2012 рік зведений із дефіцитом 53,387 млрд грн, що в 2,3 раза (або на 29,833 млрд грн) більше, ніж за 2011 рік.

Проект бюджетної резолюції передбачає фінансування дефіциту спеціального фонду державного бюджету за рахунок кредитів (позик), що залучаються державою в іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів), і фінансування дефіциту загального фонду держбюджету переважно за допомогою залучення внутрішніх запозичень.

«Певні макропоказники можуть бути уточнені після публікації звітної статистичної інформації за 2012 рік, оперативних даних поточного стану соціально-економічного розвитку в 2013 році, а також на основі рішень Кабінету міністрів про прогноз макропоказників на 2014 рік при підготовці проекту державного бюджету на 2014 рік», - сказано в проекті резолюції.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України на 2013 рік передбачає дефіцит на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходи – 361,5 млрд грн, витрати – 411,9 млрд грн.