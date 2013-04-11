Делегація ПАРЄ їде в Україну вивчати реформи і ситуацію з політв'язнями

20:59, 11 квітня 2013
Суспільство
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Співдоповідачі ПАРЄ відвідають Україну 14-16 квітня.

Майліс Репс і Марієтта де Пурбе-Лундін

Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні Марієтта де Пурбе-Лунден та Майліс Репс відвідають країну 14-16 квітня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

Згідно з повідомленням, співдоповідачі оцінюватимуть конституційну реформу та реформу Кримінального кодексу і повноважень прокуратури.

Крім того, вони оцінять ситуацію ув’язнених колишніх членів уряду.

Передбачається, що в Києві М.де Пурне-Лунден та М.Репс зустрінуться з Президентом України, спікером Верховної Ради, міністрами юстиції та зовнішніх справ, Генеральним прокурором та українською делегацією в ПАРЄ.

Вони також планують провести зустрічі з адвокатами Юлії Тимошенко, представниками міжнародної спільноти та громадянського суспільства.

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