ДПтС: щоб зробити з українських в'язниць європейські, треба 1 млрд. євро

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив голова Державної пенітенціарної служби України Олександр Лісіцков.

Зокрема, зазначив він, державна програма покращення умов тримання осіб, взятих під варту, на 2006-2010 роки, затверджена постановою Кабінету міністрів від 3 серпня 2006 року, була профінансована лише на 6% від запланованих обсягів та, за висновками Рахункової палати, була фактично провалена.

За словами О.Лісіцкова, найчутливішим індикатором дотримання прав людини і поваги до людської гідності є стан матеріально-побутового і медичного забезпечення засуджених. Застарілі будівлі установ виконання покарань, більшість з яких збудовано за так званим “казарменим” типом, перешкоджають реконструкції цих приміщень за блочним типом.

Крім того, більшість слідчих ізоляторів та установ побудовані 100-150 років тому, вони мало придатні для перебудови та реконструкції.

Також потребує оновлення медичне обладнання у лікарняних закладах пенітенціарних установ, більшість з якого вичерпали свій ресурс роботи.

Для розв’язання цих проблем ДПтС необхідні значні бюджетні кошти, оскільки щорічний граничний обсяг фінансування системи багато років не перевищує 36-40% від розрахункової потреби.

Водночас, як зазначив О.Лісіцков, минулого року на проведення ремонтних робіт в установах пенітенціарної служби було витрачено 32,9 млн грн, що дало змогу відремонтувати близько 600 кімнат для тривалих побачень, 65 їдалень, 15 крамниць, 10 банно-пральних комплексів.

Разом з тим, вартість реконструкції діючих установ виконання покарань з метою приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів становить 10,5 млрд грн.

Як зазначив голова ДПтС, у листопаді минулого року була ухвалена концепція державної політики у сфері реформування державної кримінально-виконавчої служби України, розрахована на період 2013-2017 років.