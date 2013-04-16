У шести областях України - проблеми з транспортним сполученням (перелік доріг)

Через весняне водопілля та підвищення ґрунтових вод порушено транспортне сполучення до 10 населених пунктів у Волинській, Київській, Рівненській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, до заходів щодо забезпечення транспортного сполучення на автошляхах державного і регіонального значення від ДСНС залучалось 244 особи та 41 од. техніки.

Так, у Любешівському районі Волинської області на автомобільній дорозі місцевого значення Доманове - Шлуша внаслідок підняття рівня води в р. Прип'ять стався перелив води в двох місцях через проїжджу частину протяжністю 80 та 260 м. Висота рівня води сягає 2-3 см. Рух транспорту обмежений. Об'їзд здійснюється місцевими мережами доріг.

У Макарівському районі Київської області на автошляху місцевого значення Юрівка – Чорногородка зафіксовано розмив дамби у безпосередній близькості від мосту через р. Лупа. Відбувся підмив опори мосту, яка просіла на 50 – 60 см. Рух транспорту по мосту припинено. Об'їзд населених пунктів та під'їзд до них забезпечено. Наразі ведуться роботи з відновлення мосту.

У Костопільському (під'їзди до с. Дюксін, Збуж, р. Горинь), Дубровицькому (під'їзди до с. Будимля, р. Льва), Острозькому (під'їзди до с. Черняхів р. Горинь), Сарненському (під'їзди до с. Тинне, р. Случ) районах Рівненської області на дорогах місцевого значення є місця переливу води висотою 20-35 см. Рух легкових транспортних засобів обмежений, організовано об’їзд.

У декількох районах Сумської області внаслідок підвищення рівнів води у річках стався перелив води через проїжджу частину. Така ситуація у Сумському районі на автошляху Храповщина-Могриця внаслідок підняття рівня води в р. Псел біля с. Могриця (висота переливу 16 см), Роменському районі внаслідок підняття рівня води в р. Сула біля с. Пустовійтівка (висота- 5 см), Лебединському районі внаслідок підняття рівня води в р. Псел між селами Боброве та Селище (висота переливу 28 см). Рух автотранспорту на цих ділянках обмежений. Об'їзд до населених пунктів організовано.

У Ріпкинському районі Чернігівської області біля с. Незаможне у зв'язку з насиченням земляного полотна талими водами стався перелив води висотою 1 см через проїжджу частину на ділянці довжиною 20 м. Рух автотранспорту обмежений. Об'їзд до населених пунктів організовано.

Біля с. Атаки Хотинського району Чернівецької області на проїжджій частині мосту через річку Дністер автомобільної дороги державного значення Житомир-Чернівці стався провал у залізобетонній плиті між опорами. Рух по мосту закрито. Організовано об’їзд за маршрутом через Новодністровськ (Чернівецька обл.) – Муровані-Курилівці (Вінницька обл.) – Дунаївці (Хмельницька обл.).

За інформацією Укравтодору, проїзд автошляхами державного та регіонального значення забезпечено.