У Макіївці працівники Укртелекому замість прокладати кабель - крали його

У Макіївці Донецької області затримані співробітники місцевої філії компанії «Укртелеком», які займалися розкраданням телефонного кабелю.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Макіївського міськуправління міліції, за фактами крадіжок кабельної продукції в мікрорайоні «Зелений» було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. У рамках досудового слідства співробітники міліції затримали правопорушника, який у скоєному зізнався. Однак його свідчення про кількість викраденого кабелю істотно (у два рази) розходилися з метражем зазначеним в актах «Укртелекому».

У ході подальшої перевірки було встановлено місцева жителька, яка повідомила, що вона кілька разів купувала обпалений кабель у співробітників «Укртелекому», які привозили його на службовому автомобілі.

При відпрацюванні отриманої інформації міліціонери встановили і затримали двох чоловіків, які, будучи співробітниками аварійно-ремонтної бригади даного підприємства, виїжджали на місце крадіжки, де в надії, що їхні дії залишаться безкарними, збільшували метраж викраденого.

В даний час вирішується питання про притягнення затриманих до відповідальності. Перевіряються вони й на причетність до скоєння низки аналогічних злочинів.