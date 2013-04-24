"Бєлгородський стрілець" при затриманні вдарив поліцейського ножем в око

Про це повідомляється на сайті МВС РФ.

За даними МВС, Помазун був затриманий на залізничній станції Бєлгорода при спробі виїхати на вантажному потязі з зони оточення. У ході затримання один поліцейський отримав ножові поранення ока і передпліччя. Як пише РІА Новости з посиланням на прес-службу МВС, поранений майор поліції Юрій Сєдих.

Тим часом, на прес-конференції, яка пройшла в Бєлгороді після затримання Помазуна, повідомили, що підозрюваний під час затримання був не у вантажному вагоні, а йшов коліями в районі парку-відстійника вантажних і транспортних поїздів.

Також на прес-конференції повідомили, що нині із затриманим "працює оперативна група".