"Бєлгородський стрілець" при затриманні вдарив поліцейського ножем в око
00:29, 24 квітня 2013Суспільство
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Сергій Помазун, підозрюваний у вбивстві шістьох людей у Бєлгороді, затриманий увечері 23 квітня.
Про це повідомляється на сайті МВС РФ.
За даними МВС, Помазун був затриманий на залізничній станції Бєлгорода при спробі виїхати на вантажному потязі з зони оточення. У ході затримання один поліцейський отримав ножові поранення ока і передпліччя. Як пише РІА Новости з посиланням на прес-службу МВС, поранений майор поліції Юрій Сєдих.
Тим часом, на прес-конференції, яка пройшла в Бєлгороді після затримання Помазуна, повідомили, що підозрюваний під час затримання був не у вантажному вагоні, а йшов коліями в районі парку-відстійника вантажних і транспортних поїздів.
Також на прес-конференції повідомили, що нині із затриманим "працює оперативна група".
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