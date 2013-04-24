Директора музичної школи затримали з хабарем

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області, слідчий Слідчого управління ГУМВС України в Луганській області та співробітники УДСБЕЗ в процесі здійснення негласних слідчих дій викрили і затримали директора однієї з музичних шкіл області, яка вимагала і одержала 10 тис. гривень хабара за здачу в погодинну оренду концертного залу школи. Гроші, одержані як хабар, вилучено співробітниками міліції.

Цей факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Ведеться досудове розслідування.