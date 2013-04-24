Львівські комуністи планують святкувати 9 травня під червоними прапорами

Як повідомив кореспонденту УНІАН член Львівського обкому КПУ, голова Львівського обласного Антифашистського комітету України Олександр Калинюк, у заході візьмуть участь обласні осередки Комуністичної партії України, Прогресивної соціалістичної партії України, Антифашистського комітету України, ветеранські організації.

Він розповів, що в день 68-ї річниці Перемоги у Львові відбудеться ряд урочистих заходів, які розпочнуться о 9.00 покладанням вінків і квітів до Монументу слави воїнам-визволителям на вулиці Стрийській.

„О 10.00, на території солдатських поховань „Марсове поле”, що на вулиці Мечникова, розпочнеться панахида за полеглими під час Великої Вітчизняної війни. Після завершення панахиди присутні пішим походом пройдуть до Пагорба слави на вулиці Пасічній, де поховано 27 Героїв Радянського Союзу та воїни радянської армії. Тут, біля Вічного вогню, об 11.00 розпочнеться урочистий мітинг з нагоди 68-річниці Перемоги. Мітинг буде проходити під розгорнутим Прапором Перемоги і символікою КПУ та ПСПУ”, - розповів О.Калинюк.

Він також зазначив, що напередодні 9 травня представники КПУ, Антифашистського комітету та ветеранських організацій звернуться до львівського губернатора Віктора Шемчука з проханням „забезпечити конституційне право жителям Львівщини відзначити День Перемоги, як це передбачено Законом України „Про використання копії Прапора Перемоги під час святкування 9 травня”.

„З року в рік виникає питання до влади, чому в Львові на 9 травня люди, які пройшли війну, ветерани, не можуть спокійно розгорнути Прапор Перемоги, хоча це передбачено Законом підписаним Президентом України. Чиняться провокації проти людей, які пройшли війну, а також зневажається пам’ять тих, хто загинув звільняючи Львів і Україну від німецьких загарбників”, - зазначив О.Калинюк.

Він також відмітив, що організатори урочистих заходів звернуться до керівництва львівської міліції щодо забезпечення громадського порядку під час покладання квітів, панахиди та святкового мітингу.

У свою чергу, народний депутат України від ВО „Свобода” Юрій Михальчишин заявив у коментарі УНІАН, що депутати Львівської міської міської ради готують проект ухвали про заборону використання комуністичної та нацистської символіки на території міста Львова.

За його словами, дану ухвалу депутати готуються прийняти на найближчому засіданні сесії міської ради, яка відбудеться 25 квітня.

„Ми розцінюємо такі заходи, як намагання відродити і частково реабілітувати сталінський режим”, - заявив Ю.Михальчишин.

Начальник ГУ МВС України у Львівській області Олександр Рудяк під час сьогоднішньої прес-конференції запевнив, що львівські правоохоронці готові до всіх можливих сценаріїв розвитку подій 9 травня у Львові, в тому числі і до ймовірних провокацій.

Він також гарантував, що міліція докладе всіх зусиль, аби забезпечити 9 травня порядок на Львівщині і відмітив, що співробітників міліції з інших областей на 9 травня у Львові не залучатимуть.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2012 року, депутати Львівської міської ради на сесії ухвалили рішення про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території міста. У рішенні йдеться про заборону використання цієї символіки на будівлях державних установ і комунальних підприємств Львова, а також під час проведення масових заходів.

3 травня 2012 року, прокурором Львів було внесено протест на ухвалу Львівської міськради про заборону використання Прапора, що символізує перемогу у війні 1941-1945 років.

8 травня 2012 року, депутати Львівської міської ради провели позачергову сесію на якій відхилили протест прокурора. Міська рада також направила позовну заяву до Львівського окружного адміністративного суду з вимогою заборонити проведення акцій 9 травня у Львові.