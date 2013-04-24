32% опитаних - за право церкви мати середні школи

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, було презентовано в Києві під час круглого столу на тему “Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин”.

Згідно з дослідженням, кількість громадян, які підтримують таку ідею, зменшилася з 39% у 2010 році до 32% у 2013 році.

Найбільше тих, хто підтримує надання зазначеного права, - серед жителів заходу (50%), найменше - серед жителів півдня (20%). У центрі та на сході України таких респондентів відповідно 28% і 32%.

Серед віруючих підтримка цього питання становить 38%, а серед невіруючих - 11%.

За даними опитування, ті, хто підтримує право церков і релігійних організацій на заснування загальноосвітніх шкіл, становлять більшість або відносну більшість лише серед вірян УГКЦ та послідовників “інших конфесій” (по 52%), а також серед вірян УПЦ Київського патріархату (46% проти 35% тих, хто надання такого права не підтримує).