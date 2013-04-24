США, як і раніше, занепокоєні піратством в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт під час спілкування зі студентами Київського національного економічного університету.

«Основна група правовласників США звернулася до уряду своєї країни оголосити Україну «країною пріоритетного контролю» у світі. Це визначення означає вищий рівень нашого занепокоєння станом захисту прав інтелектуальної власності», - підкреслив посол.

При цьому він дав зрозуміти, що остаточного рішення щодо України поки не ухвалено, проте аналіз ситуації ведеться постійно. «Ми поки не ухвалили рішень, але постійно аналізуємо ситуацію. І навіть сам факт того, що ми обговорюємо її, говорить про ступінь серйозності нашого сприйняття проблеми», - сказав посол США і додав, що ЄС поділяє таку позицію Сполучених Штатів.

Дж.Теффт закликав зробити все можливе для виправлення існуючої ситуації, оскільки це необхідно насамперед носіям інтелектуальних прав. «Без адекватного захисту прав інтелектуальної власності підприємства з випуску програмного забезпечення, художники, письменники, музиканти, кваліфіковані інженери і винахідники почуваються уразливими, адже їх творіння можуть просто вкрасти», - підкреслив Дж.Теффт.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року Конгрес США назвав Росію, Україну і Китай найбільш сприятливими з усіх країн для діяльності порушників авторських прав. У грудні 2012 року офіс Торгового представника США закликав українську владу виконувати раніше ухвалені рішення і продовжити боротьбу з порушенням авторських прав, зокрема на сайті Ex.ua і на столичному ринку «Петрівка».