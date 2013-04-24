Сьогодні засідання Кабміну (порядок денний)

Як повідомляє Урядовий портал, згідно з порядком денним, Кабмін розгляне питання затвердження прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу по Україні на 2013 рік. Доповідач з цього питання –міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

Також Кабмін розгляне проект указу Президента України про Річну національну програму співробітництва Україна - НАТО.

Уряд також розгляне зміни до Митного тарифу України, зміни до Податкового кодексу України щодо порядку розроблення і затвердження норм втрат і виходу спирту та алкогольних напоїв, Концепцію Державної цільової соціальної програми підготовки та проведення в Україні фінального турніру Чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу.