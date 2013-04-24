Соціологи запропонували три варіанти майбутнього для православ'я в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, було презентовано в Києві під час круглого столу на тему “Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин”.

Респондентам пропонувалося обрати один із трьох варіантів майбутнього православних церков в Україні.

За даними опитування, 19,6% (в 2010 році 16,7%) вважають, що православні України мають згуртуватися навколо УПЦ-КП.

19,1% (в 2010 році 13,8%) вважають, що православні церкви України повинні об’єднатися в єдину церкву, яка домагатиметься незалежності.

18,7% (в 2010 році 22,3%) вважають, що Українська православна церква має залишатися невіддільною частиною Руською православної церкви.

25,6% сказали, що їм байдуже щодо перспектив православ’я в Україні, а не змогли відповісти на це запитання 15% опитаних.

Вибір респондентів має виразні регіональні і церковно-конфесійні особливості.

Варіант об’єднання в єдину церкву підтримують 35% жителів заходу, а також віруючих УГКЦ — 44%.

Варіант про згуртування православних навколо УПЦ-КП підтримують жителі заходу та центру відповідно 23 і 24%, і, зокрема віруючі цієї церкви — 47%.

Варіант, що УПЦ має залишатися частиною РПЦ визначили, як найбільш прийнятний жителі сходу та півдня — відповідно 30 і 26%, а також 53% віруючих УПЦ.

Опитування було проведено 28 лютого - 6 березня, У ньому взяли участь 2010 респондентів у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки — 2,3%.