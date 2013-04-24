Дефіцит бюджету в США призвів до затримки більше тисячі авіарейсів

Секвестр бюджету в США і викликані ним вимушені відпустки співробітників аеропортів і авіакомпаній призвели тільки в понеділок до затримки 1,2 тис. рейсів, повідомляє Федеральне управління цивільної авіації США, передає РІА Новости.

За даними відомства, проблеми з недостатньою для забезпечення повноцінної роботи кількістю персоналу виникли в аеропортах Далласа, Лас-Вегаса, Лос-Анжелеса. Заходи економії почали діяти в США з 1 березня 2013 року.

Всього до кінця поточного фінансового року, який закінчується 30 вересня, планується скоротити витрати федерального бюджету на 85 мільярдів доларів.