США відрядили своїх дипломатів до батьків Царнаєвих

Посольство США у РФ підтвердило, що група дипломатів з американського диппредставництва в Москві відбула напередодні в Дагестан для спілкування з батьками Джохара і Тамерлана Царнаєвих, підозрюваних у терористичній атаці під час бостонського марафону, заявив РІА Новости в середу представник американського посольства.

"Група з американського посольства в Москві попрямувала вчора в Дагестан в рамках співпраці з російським урядом (з розслідування теракту в Бостоні) з метою поспілкуватися з батьками двох підозрюваних", - повідомив співрозмовник агентства.

Раніше про поїздку представників посольства США в Дагестан повідомило агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на представника посольства.

Два вибухи з інтервалом в 12 секунд прогриміли в Бостоні 15 квітня на фініші міжнародного марафону. Загинули три людини, понад 180 людей отримали поранення.

У ніч на 20 квітня поліція затримала підозрюваного в організації теракту - 19-річного Джохара Царнаєва. Під час затримання він отримав кульові поранення в шию і в ногу. Його старший брат Тамерлан, також підозрюваний у теракті, минулої п'ятниці помер в лікарні від ран, отриманих у перестрілці з поліцією.