Азаров хоче продовжити суботник як мінімум до травневих свят

11:52, 24 квітня 2013
Суспільство
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Прем'єр-міністр Микола Азаров задоволений результатами всеукраїнської акції «За чисте довкілля», що відбулась 20 квітня.

Азарову сподобався суботник

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Минулої суботи у всеукраїнській акції «За чисте довкілля» взяли участь близько 5,5 млн. громадян та понад 353 тис. підприємств. Такого у нас ще не було. Це наймасштабніший День довкілля за всі роки незалежності. Я щиро радий, що стільки людей відгукнулося на заклик прибрати, вичистити державу після зими", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що було приведено у належний стан вулиці та дороги, парки і сквери, прибрано прибудинкові території, ліквідовані несанкціоновані сміттєзвалища, висаджено дерева та кущі, упорядковано газони і квітники тощо.

Зокрема за один день в країні: встановлено 414 нових та відремонтовано 11 тис. існуючих дитячих майданчиків; прибрано та приведено у належний стан 27 тис. га прибудинкових територій; ліквідовано 22 тис. несанкціонованих сміттєзвалищ, з яких вивезено 272 тис. м куб. побутових відходів; висаджено більш як 2,4 млн. дерев та 526 тис. кущів; упорядковано 10 мільйонів квадратних метрів газонів та квітників.

"У проведенні Дня довкілля взяли участь всі керівники і співробітники центральних органів виконавчої влади, а також 15 тис. підприємств і організацій, вузів, що належать до сфери їх управління Це 1,2 млн. працівників. Суботник по-справжньому об’єднав владу, представників громадських організацій, волонтерів, молодь. Люди приходили з родинами, друзями. Не на словах, а на ділі об’єдналася велика кількість небайдужих українців задля наведення порядку у наших містах та селах", - підкреслив М.Азаров.

Він подякував всім, хто виявив справжній патріотизм, солідарність та відповідальність за свою громаду і за свою країну. "Це ті конкретні речі, які реально змінюють обличчя держави. Це об’єднання навколо простої, але практично корисної роботи треба продовжити. Роботи з благоустрою та покращення екології необхідно продовжити, як мінімум до травневих свят. Тим більше, що свята будуть тривалі. Тому доручаю главам регіональних адміністрацій і під час свят забезпечити фронт робіт та технічну підтримку – як комунальним службам, так і волонтерам", - наголосив глава уряду.

Він підкреслив, що обов’язково треба обладнати місця збирання сміття на територіях зон відпочинку і постійно їх прибирати, а людей треба не тільки закликати поводитися екологічно, виховувати культуру, а й забезпечити умови для цього.

"А взагалі-то необхідно не лише навести порядок, а й підтримувати його постійно. Адже, навіть після такої масштабної роботи країну ще далеко не можна назвати зразково чистою", - наголосив М.Азаров.

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