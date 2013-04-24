Азаров хоче продовжити суботник як мінімум до травневих свят

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Минулої суботи у всеукраїнській акції «За чисте довкілля» взяли участь близько 5,5 млн. громадян та понад 353 тис. підприємств. Такого у нас ще не було. Це наймасштабніший День довкілля за всі роки незалежності. Я щиро радий, що стільки людей відгукнулося на заклик прибрати, вичистити державу після зими", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що було приведено у належний стан вулиці та дороги, парки і сквери, прибрано прибудинкові території, ліквідовані несанкціоновані сміттєзвалища, висаджено дерева та кущі, упорядковано газони і квітники тощо.

Зокрема за один день в країні: встановлено 414 нових та відремонтовано 11 тис. існуючих дитячих майданчиків; прибрано та приведено у належний стан 27 тис. га прибудинкових територій; ліквідовано 22 тис. несанкціонованих сміттєзвалищ, з яких вивезено 272 тис. м куб. побутових відходів; висаджено більш як 2,4 млн. дерев та 526 тис. кущів; упорядковано 10 мільйонів квадратних метрів газонів та квітників.

"У проведенні Дня довкілля взяли участь всі керівники і співробітники центральних органів виконавчої влади, а також 15 тис. підприємств і організацій, вузів, що належать до сфери їх управління Це 1,2 млн. працівників. Суботник по-справжньому об’єднав владу, представників громадських організацій, волонтерів, молодь. Люди приходили з родинами, друзями. Не на словах, а на ділі об’єдналася велика кількість небайдужих українців задля наведення порядку у наших містах та селах", - підкреслив М.Азаров.

Він подякував всім, хто виявив справжній патріотизм, солідарність та відповідальність за свою громаду і за свою країну. "Це ті конкретні речі, які реально змінюють обличчя держави. Це об’єднання навколо простої, але практично корисної роботи треба продовжити. Роботи з благоустрою та покращення екології необхідно продовжити, як мінімум до травневих свят. Тим більше, що свята будуть тривалі. Тому доручаю главам регіональних адміністрацій і під час свят забезпечити фронт робіт та технічну підтримку – як комунальним службам, так і волонтерам", - наголосив глава уряду.

Він підкреслив, що обов’язково треба обладнати місця збирання сміття на територіях зон відпочинку і постійно їх прибирати, а людей треба не тільки закликати поводитися екологічно, виховувати культуру, а й забезпечити умови для цього.

"А взагалі-то необхідно не лише навести порядок, а й підтримувати його постійно. Адже, навіть після такої масштабної роботи країну ще далеко не можна назвати зразково чистою", - наголосив М.Азаров.