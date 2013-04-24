СБУ викрила канал постачання в Україну кокаїну

Як повідомили УНІАН у прес-cекторі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, особливо небезпечний наркотичний засіб зловмисники ввозили з країн Західної Європи та збували на території столичного регіону.

Встановлено, що організував наркоканал 52-річний киянин. Його спільник та кур’єр – 52-річний громадянин однієї з країн Балтії, перевозив наркотики через кордон власним автотранспортом.

21 квітня ц.р. на українсько-польському кордоні у пункті митного пропуску «Ягодин» співробітники СБУ затримали організатора каналу та кур’єра під час передачі контрабандно ввезеної партії кокаїну. Під час митного огляду у автомобілі зловмисників було виявлено схованку, з якої правоохоронці вилучили 300 грамів кокаїну. Орієнтовна вартість наркотику на «чорному» ринку становить понад 100 тисяч доларів.

За висновками спеціалістів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, вміст активної речовини у затриманій партії кокаїну становить 97%.

22 квітня ц.р. слідчим відділом ГУ СБУ м. Києві та Київській області стосовно членів групи відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу для організатора та його спільника.