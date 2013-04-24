Миколаївський губернатор задекларував майже 200 тисяч гривень пенсії

Про це йдеться в повідомленні газети обласної ради "Рідне Прибужжя".

Зокрема, заробітна плата М.Круглова становила 163,471 тис. гривень, пенсія - 195,359 тис. гривень, дивіденди і відсотки - 947,744 тис. гривень.

На рахунках у банках та інших фінансових організаціях губернатора знаходиться 9,84 млн гривень.

У публікації вказано, що М.Круглов володіє квартирою, загальна площа якої становить 92,5 кв. м.

У власності сім'ї губернатора - легковий автомобіль Audi A5 2008 року випуску. На банківських рахунках членів його сім'ї розміщено 595,164 тис. гривень.

Минулого року М.Круглов задекларував 8,697 млн гривень доходів, отриманих у 2011 році.

Основну частину цих коштів – 7,985 млн гривень - становив прибуток від відчуження майна.