Миколаївський губернатор задекларував майже 200 тисяч гривень пенсії
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Круглов задекларував 1,307 млн гривень доходів, отриманих у 2012 році.
Про це йдеться в повідомленні газети обласної ради "Рідне Прибужжя".
Зокрема, заробітна плата М.Круглова становила 163,471 тис. гривень, пенсія - 195,359 тис. гривень, дивіденди і відсотки - 947,744 тис. гривень.
На рахунках у банках та інших фінансових організаціях губернатора знаходиться 9,84 млн гривень.
У публікації вказано, що М.Круглов володіє квартирою, загальна площа якої становить 92,5 кв. м.
У власності сім'ї губернатора - легковий автомобіль Audi A5 2008 року випуску. На банківських рахунках членів його сім'ї розміщено 595,164 тис. гривень.
Минулого року М.Круглов задекларував 8,697 млн гривень доходів, отриманих у 2011 році.
Основну частину цих коштів – 7,985 млн гривень - становив прибуток від відчуження майна.