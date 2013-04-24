Україна відновила експорт пшениці

Міністерство аграрної політики України та зернотрейдери домовилися про відновлення експорту пшениці цього маркетингового року, причому обсяг експорту може становити до 0,5 млн тонн.

Про це УНІАН повідомив директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики та продовольства України Віталій Саблук.

«Ми останні два роки ніяких лімітів на експорт не вводили, і зернотрейдери не провокували нас на те, щоб ми вводили якісь заборонні дії. Всі контракти виконано», – зазначив В.Саблук.

За його словами, обсяг експорту в 0,5 млн тонн – вельми оптимістична цифра. «Це дуже оптимістично, якщо по засіках нашкрябають – із елеваторів, у населення. Найбільш вірогідний обсяг експорту – 0,2-0,4 млн тонн», – сказав чиновник.

При цьому він зазначив, експорт уже почався. «Сьогодні і вчора вже виходили на завантаження», – сказав В.Саблук. Він також додав, що рішення про відновлення експорту багато в чому продиктовано оцінкою стану озимих і наявністю запасів у Аграрному фонді. «Головне тепер, щоб не сталося розриву контрактів із хлібопекарями, які мають угоди з конкретними власниками зерна», – зазначив В.Саблук.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк заявив, що рішення про додатковий експорт пшениці з України, яке було відкладено у зв'язку зі складними погодними умовами й необхідністю підрахунку зернового балансу, може бути прийнято вже цього тижня.