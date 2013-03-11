Україна за рік наростила експорт зерна на 5 мільйонів тонн

А це на 5 мільйонів тонн більше, ніж за аналогічний період попереднього маркетингового періоду. Лідерство за обсягами експорту утримує кукурудза, якої наразі продали за кордон майже 10 мільйонів тонн. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк, інформує прес-служба відомства.

Зі слів Міністра, наразі Україна продовжує утримувати стабільні темпи експорту зернових, що дозволять повністю реалізувати прогнозований обсяг експорту.

«Що стосується експорту зерна, то 2012/2013 маркетинговий рік ми проходимо стабільно та очікуємо, що загалом експорт складе 23 мільйона тонн. На сьогодні аграрії вже поставили на зовнішні ринки 18,2 мільйона тонн зернових. А це на 5 мільйонів більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року. Зокрема, станом на 5 березня сільгоспвиробники експортували 9,7 мільйона тонн кукурудзи, майже 6,2 мільйона тонн пшениці та 2 мільйони тонн ячменю», - поінформував Микола Присяжнюк.

Очільник відомства відзначив позитивні тенденції у розширенні географії експорту вітчизняних зернових.

«Якщо говорити про географію експорту, то хочу відмітити, що у цьому маркетинговому році 7,7 мільйона тонн вітчизняних зернових експортовано до країн Європейського союзу. Окрім того, на сьогодні Україна є лідером щодо постачання кукурудзи до Англії. Це для нас дуже важливо», - додав Микола Присяжнюк.

Міністр також наголосив, що питання продовольчої безпеки країни залишається найважливішим, тому відомство постійно працює над утриманням оптимальних балансів зернових. Микола Присяжнюк зауважив, що наразі загальна пропозиція зерна повністю забезпечує внутрішню потребу.