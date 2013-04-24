В Азарова виділили ще $10 мільйонів на супутник

Кабінет міністрів України прийняв пропозицію Державного космічного агентства і збільшив вартість реалізації інвестиційного проекту зі створення Національної системи супутникового зв'язку на 10 млн доларів. Відповідне розпорядження уряду №258 від 22 квітня ц.р. опубліковано на сайті Кабміну.

Передбачається, що кошти будуть виділені за рахунок доходів, отриманих від надання супутника в оренду. При цьому збільшення фінансування обумовлене необхідністю збільшення корисного навантаження супутника.

Як повідомляв УНІАН, у рамках реалізації Державної програми активізації розвитку економіки Україна має намір до 2014 року виготовити й запустити телекомунікаційний супутник «Либідь» у рамках реалізації проекту зі створення Національної системи супутникового зв'язку.

Прогнозований обсяг фінансування в 2013 році становить 421,6 млн грн, у 2014 році - 42,5 млн грн. Усі кошти буде залучено під держгарантії.

Реалізація проекту створення Національної системи супутникового зв'язку призведе до збільшення обсягу виробництва експортно орієнтованої продукції до 20-46 млн дол. на рік, а також до зростання обсягу виробництва імпортозамісної продукції до 4-7 млн дол. на рік.

14 лютого 2013 року Кабмін схвалив відкликаний раніше законопроект "Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2013-2017 роки". Згідно із законопроектом, орієнтовний загальний обсяг фінансування реалізації програми становить 2,58 млрд грн, зокрема з держбюджету - 1,12 млрд грн.