Біля станції київського метро затримали двох чоловіків з гранатою

Про це УНІАН повідомили в Дарницькому райуправління столичної міліції.

Як зазначається в повідомлені, міліціонери здійснювали обхід території і побачили двох підозрілих чоловіків з “величезними рюкзаками, які вони насилу тягли”, котрі хотіли зайти в метро.

В ході перевірки правоохоронці виявили в рюкзаках “боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни - гранату Ф-1, штик-ніж до автомата Калашникова та 15 набоїв”. Правоохоронці терміново викликали вибухотехніків, рух транспорту було перекрито. Неподалік Вирлицького озера гранату деактивували.

В повідомлені також зазначається, що 39-річний батько та 17-річний син зберігали зброю у своїй квартирі без необхідних дозволів.

В міліції повідомляють, що дана подія занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.