Укрпошта вводить в обіг марки, присвячені Криму (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, марка № 1281 «Аю-Даг (Ведмідь-гора), смт Гурзуф. Південний берег Криму» номіналом 2,50 грн. Її тираж - 161 тис. примірників. Аю-Даг - гора на Південному березі Криму. Із 1947 року вважається пам'яткою природи.

Поля маркового аркуша художньо оформлені. На полях тексти: «Краса і велич України. Автономна Республіка Крим», «Аю-Даг (Ведмідь-гора), смт Гурзуф. Південний берег Криму».

Марка № 1282 «м. Бахчисарай. Ханський палац» номіналом 2,00 грн та тиражем 173 тис. екземплярів. Ханський палац - пам'ятка історії та культури всесвітнього значення (16-18 ст.). Це сад із затишними двориками, вкритими зеленню та квітами. Поля маркового аркуша художньо оформлені. На полях написи: «Краса і велич України. Автономна Республіка Крим», «м. Бахчисарай. Ханський палац».

Кількість кожної марки в аркуші – 12 (3х4). Формат кожної марки – 40х28 мм. Перфорація гребінчаста – 14:14 1/4. Захист на кожній марці: мікрошрифт «О. Калмиков»; в УФ-променях світяться номінали. Марки – багатоколірні; спосіб друку – офсет.

Поштовий блок № 109 «Краса і велич України. Автономна республіка Крим» складається із п’яти марок: № 1283 «м. Алушта. Долина привидів (Демерджі)», № 1284 «м. Керч. Церква св. Іоанна Предтечі, Х ст.» № 1285 «Панорама Південного берега Криму», № 1286 «Масандра. Винні підвали», № 1287 «Керченський заповідник. Пеліка».

На поштовому блоці із 5-ти марок зображено: Долину привидів (Димерджі), м. Алушта («Долина привидів» - місце на південно-західному схилі гірського масиву Демерджі в Криму. Химерні фігури, що нагадують людські, створені вивітрюванням верхньоюрських конгломератів Демерджі. Долина привидів є пам'яткою природи місцевого значення з 1960, республіканського значення з 1981 р.); Церкву св. Іоанна Предтечі, м. Керч (Церква св. Іоанна Предтечі - пам'ятник архітектури ранньосередньовічного візантійського зодчества X ст. Одна з небагатьох будівель, що збереглася з періоду розквіту Тмутараканського князівства (X-XI ст.); Винні погреби Масандри (відомі винні підвали, що розташовані у селі Масандра АР Крим); Пеліку (давньогрецька посудина, поширена в Аттиці та має форму амфори. Зберігається в Керченському заповіднику); Панораму Південного берега Криму.

Формат блоку – 130х98 мм. Формат марки № 1283 – 26,1х40,02 мм; номінал – 2,00 грн. Формат марки № 1284 – 36,54х26,1 мм; номінал – 2,00 грн. Формат марки № 1285 – 55,68х26,1 мм; номінал – 4,80 грн. Формат марки № 1286 – 36,54х26,1 мм; номінал – 2,50 грн. Формат марки № 1287 – 26,1х40,02 мм; номінал – 2,50 грн. Перфорація рамкова – 11 1/2.

Тираж блоку – 65 тис. примірників.

Захист блоку: мікрошрифт «О. Калмиков»; в УФ-променях світиться напис: «Автономна Республіка Крим» та умовне гроно винограду. Захист марок у блоці: в УФ-променях світяться номінали марок. Поля блоку художньо оформлені, напис: «Краса і велич України. Автономна Республіка Крим». Блок – багатоколірний; спосіб друку – офсет.

Марки та блок надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів».

Художник марок, блоку та штемпелів Олександр Калмиков.