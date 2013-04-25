Євразійський банк розвитку запропонував Україні співпрацю

Євразійський банк розвитку готовий інвестувати в українську економіку. Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов зустрівся з представниками цієї міжнародної фінансової організації, які запропонували розпочати співпрацю щодо спільної реалізації проектів на території нашої країни.

Ігор Прасолов зазначив, що пропозиції від представників ЄАБР надійшли дуже вчасно.

«У нашій країні розпочато реалізацію Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Отже, у нас є багато проектів у рамках цієї програми, які вимагають інвестицій», – сказав він.

Представники банку відзначили, що готові розглядати будь-які пропозиції з боку України, і розповіли про процедуру входження ЄАБР на ринок країни і про діяльність фінансової організації.

«Влітку нашій організації виповнюється 7 років. Накопичено достатній досвід. Інвестиційний портфель становить 4,7 млрд дол. Що стосується проектів: лімітів немає, чим більше проектів – тим краще. Оскільки банк замислювався як фінансовий інструмент інтеграції, для нас найголовніший критерій – це інтеграційний ефект. Якщо цей проект працює на примноження взаємних інвестицій і торговельних потоків – він отримує вищий бал. Також для нас, крім інтеграційного, важливий соціально-економічний і мультиплікативний ефекти. Від цього залежить і процентна ставка: чим вище категорія проекту – тим нижче ставка», – розповіли представники фінансової організації.

Найбільшою гордістю представників ЄАБР є Тихвинський вагонобудівний завод (РФ) – на сьогоднішній день наймасштабніший з побудованих в Європі промислових об'єктів в області машинобудування.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України уточнив: мова йде не про членство, а про укладення Угоди про перебування з ЄАБР. Ігор Прасолов дав доручення розглянути пропозицію і опрацювати це питання.