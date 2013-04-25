Щоб почати будувати метро на Троєщину треба 700 мільйонів доларів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

"Перший етап - 5 станцій, які з'єднають правий берег і одну станцію - “Райдужну” - на лівому березі. Це дасть можливість у стислі терміни, наприклад, до кінця 2015 року, запустити цей проект. В цілому на реалізацію цього проекту потрібно близько 2 млрд дол, а на перший етап – близько 700 млн дол.”, - сказав О.Попов.

За його словами, другий етап передбачає будівництво ще семи станцій Подільсько-Вигурівської лінії.

Голова КМДА зазначив, що до фінансування проекту залучено Внєшекономбанк Росії, який готовий бути партнером в пошуку необхідних для будівництва метро ресурсів. Водночас зараз ведуться консультації з урядом для прийняття остаточного рішення щодо механізму фінансування цього будівництва.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня ц.р. О.Попов повідомив, що Внєшекономбанк Росії до 20 березня має представити КМДА усі можливі варіанти фінансування будівництва метро на Троєщину. О.Попов зазначив, що банк має кілька пропозицій, серед яких - залучення кредитних ресурсів під низьку відсоткову ставку, також будівництво у концесії із подальшою передачею гілки у підпорядкування метрополітену або комбінований варіант із залученням фінансування бізнесу, який буде зацікавлений у розміщенні своїх об’єктів поруч із гілкою метро.

Голова КМДА зазначив, що місто має і власну пропозицію до уряду, яка полягає у тому, щоб 50% коштів, отриманих столицею з податку на доходи фізичних осіб, пішли не до державного бюджету, а саме на будівництво лінії метро. Разом із тим О.Попов зазначив, що для цього законодавцям потрібно буде внести зміни до Бюджетного кодексу України.

О.Попов додав, що будівництво першої станції нової лінії метрополітену розпочнеться до Дня Києва.

Довідка УНІАН. 12 вересня 2012 р. Київська міська державна адміністрація уклала з російською державною корпорацією «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності» («Внєшекономбанк Росії») меморандум про фінансування будівництва метро на Троєщину.