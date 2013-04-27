На Донеччині мер погорів на хабарі в 110 тисяч

У Донецькій області вчора, 26 квітня, мера одного з міст було затримано при одержанні хабара у розмірі 110 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, встановлено, що міський голова, починаючи з березня 2013 року, використовуючи своє службове становище, перешкоджав укладенню договору про оренду колишнього дитячого саду, який перебуває в комунальній власності міста. За своє сприяння в швидкому укладенні договору про оренду він зажадав від приватного підприємця 110 тис. грн.

Передача грошей відбувалася в службовому кабінеті чиновника, де його й було затримано на місці злочину співробітниками правоохоронних органів.

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Донецької області.

В даний час міського голову затримано. Ведеться слідство.