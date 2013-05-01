Харківська влада забирає ділянку у родини викладача

Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН.

За словами кандидата філософських наук, доцента В.Гадяцького, земельні ділянки знаходяться в приватному секторі поряд із присадибною ділянкою сім'ї, на них розбито сад із 95 фруктових дерев і близько 60 кущів, і розташовано гараж на два автомобілі.

Він зазначив, що в 90-х роках на ділянках був пустир і звалище. У 1994 році рішенням Харківського міськвиконкому одну ділянку було надано сім'ї в постійне користування, в 1996 році ділянку було приватизовано. Водночас сім'я придбала сусідню ділянку. На обидві ділянки було видано державні акти на право власності з цільовим призначенням для індивідуального садівництва.

«Пройшло майже 20 років, ми витратили величезну енергію, сили й кошти. Ці ділянки знаходяться в найдорожчому районі Харкова - Шатилівка, де ціна ділянок приблизно 30-35 тис. дол. за сотку. Ціна двох наших ділянок - близько 600 тис. доларів... Ми виростили чудовий сад, побудували гараж із усіма дозволами влади», - сказав В.Гадяцький.

Він уточнив, що на гараж також є свідоцтво про право власності, він був зареєстрований у БТІ.

За словами В.Гадяцького, в 2011 році на ці ділянки «поклав око один відомий харківський діяч, і закрутилася машина рейдерського захоплення нашої приватної власності».

Спочатку ділянку відвідала група інспекторів Головного управління Держкомзему в Харківській області, яка не знайшла ніяких порушень і не пред'являла претензій. Проте влітку 2011 року сім'я дізналася про те, що чиновник цього управління відправив прокурору і меру Харкова листа про те, що ділянки були надані сім'ї з порушенням законодавства.

В.Гадяцький повідомив, що прокурор висунув протест із вимогою скасувати рішення міськвиконкому 90-х років, а в липні 2011 року сесія Харківської міськради ухвалила рішення про скасування цих рішень.

Разом із тим, за його словами, в районному суді опинилися три позови від прокуратури Харкова й міської ради щодо цієї справи.

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Як зазначив В.Гадяцький, 30 березня 2012 року суд ухвалив рішення, яким скасував обидва держакти на право власності на земельні ділянки трохи менше 12 соток кожна і свідоцтво на право власності на гараж. Суд також ухвалив повернути ділянки в придатний для подальшого використання стан.

За словами доцента, сім'я подала скаргу до Апеляційного суду Харківської області, який рік її розглядав і 18 березня 2013 року залишив рішення районного суду без змін.

В.Гадяцький подав касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних кримінальних справ у Києві.

Він повідомив, що того ж дня виконком Харківської міськради включив земельні ділянки і гараж до списку об'єктів самовільного будівництва, що підлягають знесенню.

«Я приїжджаю з Києва до Харкова й бачу, що команда погромників громить наші ділянки, наш гараж... Бульдозером знищили гараж... Знищили всю огорожу наших двох ділянок, частину саду, посилаючись на рішення Харківського міськвиконкому, яке нам навіть не вручили», - сказав В.Гадяцький.

При цьому він уточнив, що знесення гаража відбувалося в обхід прописаних законодавством процедур, згідно з якими виконувати рішення суду має державна виконавча служба.

В.Гадяцький звернувся до правоохоронних органів, проте вони не вчинили ніяких дій проти «погромників» й ігнорують звернення розслідувати цей випадок.

Він повідомив, що на даний момент справа про земельні ділянки знаходиться на стадії касаційного розгляду.

За словами В.Гадяцького, сім'я має намір звертатися до Верховного суду й до Європейського суду з прав людини і вирішувати питання законними методами.