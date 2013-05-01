Українці здали кров для хворих дітей

24 квітня, в Києві завершилася акція соціального проекту "Краплина крові - життя людини", яка допомагає донести до громадськості думку про необхідність відновлення інституту добровільного донорства в Україні і розповісти, що один добрий вчинок може врятувати кілька життів.

На жаль, це стосується лише дорослих людей - для лікування маленьких пацієнтів потрібна кров двох і більше донорів. При цьому гостра потреба дітей в донорській крові досі залишена без уваги. За три роки в акціях проекту "Краплина крові - життя людини" взяли участь більше 700 добровільних донорів, серед яких велика кількість відомих українців. А саме: Дарина Малахова, Марічка Падалко, Катерина Серебрянська, Денис Силантьєв, Олена Шоптенко, Валерій Харчишин, Ольга Фреймут, переможці шоу «Голос країни» Іван Ганзера і «Україна має талант» Віктор Гладченко.

Як заявляють організатори, саме зірки є найкращим прикладом відповідального ставлення до соціальних проблем і підтверджують на власному досвіді, що бути донором не лише престижно, а й почесно. У цей раз привернути увагу до проблеми донорства в Україні прийшла народна артистка України Ніна Матвієнко з дочкою Антоніною. «Наша нація в дуже поганому стані. Нас стає все менше і менше. Саме одна крапля крові рятує життя тисяч дітей. Нехай буде цей проект благословенним, щоб ми отримали ту допомогу для дітей, на яку розраховуємо », - заявила Ніна Матвієнко.

«Ніхто б не хотів, що б наші діти хворіли, але це, на жаль, трапляється. Дорослі в силі застерегти дітей від недуг, або ж зробити все можливе, щоб врятувати дитяче життя. Саме тому ми звернули увагу на клініку ОХМАТДИТ. Ми подивилися статистику - серед понад 18 тис. дітей, які були пацієнтами клініки в 2012 році, більше 11 тис. потребували донорської крові і більше тисячі потрібна донорська кров щодня », - заявила Ірина Хворостяна, маркетинг директор компанії« LG ElectronicsУкраїна ». Як відомо, один донор може врятувати життя декільком людям, але з дітьми ситуація більш критична. Адже одній дитині потрібно кілька донорів. За минулий рік за допомогою проекту було зібрано понад 150 літрів крові.

«Сьогоднішня акція несе і медичний, і громадський, і політичний характер. Раз вже український народ заявив про те, що зараховує себе до європейців, то наші вчинки теж повинні бути європейськими. Акція дуже важлива, адже кров - це ліки, які рятує життя. На жаль, наука поки що не придумала, як ці ліки замінити. Тому ми сьогодні заявляємо, що ми європейці. Ми хочемо допомагати собі, своїй сім'ї і своїй країні », - каже головний лікар Національної дитячої спеціалізованої лікарні« ОХМАТДИТ »Юрій Гладуш.

У 2012 році пройшло шість акцій по збору донорської крові, а в позаминулому - трі.Акція в 2013 році ювілейна - десята. Організатори планують проводити акції по збору донорської крові в передостанній тиждень кожного місяця, а саме у понеділок і середу. «Проект закликає людей здавати кров не тільки під час проведення акцій, але і крім акції. У клініці ОХМАТДИТ є гаряча телефонна лінія, куди можна зателефонувати і дізнатися всю інформацію про донорство. Ми плануємо зробити донорство традицією, коли українці будуть вважати за честь - прийти і здати кров »- підсумувала Хворостяна. Головний лікар дитячої клініки заявив, що звичайна дитина, яка лікується в ОХМАТДИТі, вимагає по 50-60 переливань крові, а клініка в цілому - тонни.