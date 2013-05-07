Працівники водоканалу погрожують перекрити воду

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

За даними прес-служби, сьогодні в деяких ЗМІ з'явилася інформація про можливі порушення прав на оплату праці робітників «Водоканалу» в Рені.

«У зв'язку з цим повідомляємо, що прокуратурою Ренійського району в територіальну державну інспекцію праці направлено вимогу про проведення перевірки дотримання законодавства про оплату праці на цьому підприємстві», - повідомили у прес-службі.

Хід перевірки контролює прокуратура району. У разі виявлення в діях керівництва підприємства ознак злочину, матеріали будуть направлені до районної прокуратури для вжиття заходів прокурорського реагування.

У газеті Одеської обласної ради «Одеські вісті» опублікована стаття про те, що 78 працівників ренійського водоканалу вже 4-й місяць не отримують зарплату, про що було заявлено на стихійному зборах колективу. За словами працівників КП, їм не видали зарплату за грудень, січень, лютий, а за березень - тільки по 500-600 грн.

Керівник «Водоканалу» Дмитро Бонаховский повідомив присутніх, що складено графік погашення боргів із зарплати протягом 9 місяців, але працівники з цим не погодилися. Вони вирішили звернутися з колективним листом до міськради з вимогою негайно ліквідувати заборгованість із зарплати. Якщо питання не буде вирішене позитивно, вони мають намір організувати страйк, залишивши місто на 2-3 дні без води.

Співробітники водоканалу також наполягають на підвищенні тарифів для населення, мотивуючи тим, що чинні розцінки не покривають витрати, а загальний фінансовий дефіцит підприємства щомісяця зростає на 15-20%.

В Рені проживає близько 20 тис. осіб.