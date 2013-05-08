В Україні найвищий рівень пожежної небезпеки

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Укргідрометцентру Микола Кульбіда повідомив на брифінгу.

“Станом на сьогодні рівень пожежонебезпеки в Україні високий і дуже високий. Лише у західних областях і переважній більшості північних — Сумській, Чернігівській, північ Київської і північ Житомирської показник не сягає найвищого п’ятого класу”, - сказав Кульбіда.

Він зазначив, що в усіх інших регіонах України показник пожежної небезпеки перевищує 5 тисяч пунктів і становить п’ятий клас, а на території Харківської, Луганської, Дніпропетровської областей рівень пожежної небезпеки сягає 10-11 тисяч пунктів, що удвічі перевищує показник п’ятого класу.

Разом з тим Кульбіда додав, що суха погода вже створює незначні проблеми аграріям у південних та частково центральних регіонах країни, проте значного негативного впливу на посіви на сьогодні ще не спостерігається.

Як зазначив присутній на брифінгу заступник директора Департаменту управління рятувальними силами ДСНС Микола Чечоткін, минулого тижня було зафіксовано 1 тис. 828 надзвичайний подій. В результаті вжитих заходів було врятовано 118 осіб. Чечоткін додав, що за зазначений період також сталося 1 тис. 895 пожеж, врятовано 101 особу.